道路堆置土方阻交通 嘉義市府祭懲罰性扣款

刨除路面後的土方堆置東側路口，阻交通。（廖素慧翻攝）

包商將刨除掉的廢棄土方堆置西側路口，妨礙交通。（廖素慧翻攝）

嘉義市秀泰影城前文化路機車道施工，交維欠妥，交通混亂。（廖素慧翻攝）

嘉義市秀泰影城前文化路地下道機車道刨除路面重鋪施工，有刨除路面後土方堆積路口、交通維安欠妥等缺失，致民眾交通受阻，市府今天表示，包商屢勸屢犯，將依合約規定做懲罰性扣款處置。

鄭光宏議員指出，文化路地下道正進行機車道施工，包商刨除路面後將廢棄土方堆置在東側路口約4小時，堵住人車通行受阻，現場交通維護不佳，造成交通混亂，14日接獲民眾反映，會同市府勘查，有改善，不料，今天又再發生相同情形，西側路口又堆放土方約1小時，交通動線又壅塞。

市府工務處養護工程科科長趙栢烽表示，文化路機車道破舊，路面坑洞不平，14日起進行4天刨除路面重鋪柏油的工程，督促包商於本周五前完工，刨除後的土方依規定須當場載走，包商以「車子調度不及」為由堆置路口，是便宜行事，將依合約規定做懲罰性扣款。

(中時)