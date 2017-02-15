光華高中設計花燈放光芒 獎勵赴海外學動漫

台北燈節大型主題燈座「快樂之門迎新春」榮獲高中職組第1名。(曹婷婷翻攝)

光華高中設計群拚花燈，作品在各項燈會嶄露光芒，於台北燈節大型主題燈座類「快樂之門迎新春」榮獲高中職組第1名、「雞鳴而起迎接世大運」榮獲第3名；台灣燈會則以「金雞報喜迎豐收」榮獲高中職組特優、「雄雞高昂運轉奇蹟」榮獲高中職組優等、「雞鳴起舞」獲國中組甲等，7位同學獲獎勵，將赴日本學習動漫。

結合在地文化和複合媒材，光華高中透過創意花燈製作，積極培育學生具備藝術美感、創新應變的能力，每年為各地燈節添增無限想像的創意，今年設計群學生延續以往的戰績，成績耀眼。

榮獲臺北燈節大型主題燈座類高中職組第一名的主題為「快樂之門迎新春」，作品結合台北舊城區和傳統時尚兼容並蓄的特色，把這被歷史遺忘近半世紀的「北門」重生，同時見證螞蟻雖小，團結力量大，創造奇蹟生命力。得知獲獎的那一剎那，同學欣喜不已，「過程雖然很辛苦，但在點燈那一瞬間，一切辛苦與疲勞全部消失了，大家的讚嘆，讓我們好驕傲！」

指導老師王耀騰是國家級的花燈工藝師，發起「拼花燈‧學動漫」獎勵，勉勵學生從在地到國際，多聽多看、多發想、多動手，把花燈的建模雛型轉化為動畫的有趣畫面，一定吸睛。

光華設計群包括多媒體設計科、商業設計學程、室內設計學程，共同的核心科目都和美感有關，雖然傳統花燈製作的菁華，在於發想設計圖、建構造型骨架，不過在骨架外的布料剪裁和配色，也是唯美的絕活，今年有7位同學獲得獎勵，將於3月中旬赴日本學動漫，開拓視野。

(中時)