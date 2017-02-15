蘇澳大坑罟海岸侵蝕嚴重 陳歐珀會勘要求改善
蘇澳鎮存仁里居民反映大坑罟海岸侵蝕嚴重，但眼見沙灘年年退縮，多年來卻未見改善，今天（15日）立委陳歐珀會同相關單位前來會勘，會後陳要求相關單位要規劃防風定沙工程，以維護海岸線的完整。
存仁里里長蕭阿添指出，擔任里長以來，每年都看到沙灘不斷地往後退，擔憂颱風一來恐威脅里民的安全，但往年會勘總是沒個結果，感嘆自己是「犬吠火車」。他批評，難道要等到有里民發生意外，才會正視海岸退縮的問題嗎？
水利署第一河川局指出，其實沙灘範圍的變化有多有少，並非是一直往後退，一河局都有定期觀察海岸線侵蝕與淤積變化，將會針對大坑罟海岸做更密集的觀察；不排除參考頭城竹安海岸施作方式，以柔性工法達到海岸線的防護。
陳歐珀表示，蘇澳鎮大坑罟海岸線退縮情形及沙灘流失相當嚴重，防風定沙的工程絕對有必要，權責單位林務局責無旁貸，要求立即研擬改善方案，並請一河局全力配合護岸工作；此外，沙灘清潔工作也需要加強，要求東北角風景區管理處，務必做到每月定期一次的沙灘清理工作，以維護海灘生態及景觀。
(中時)
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