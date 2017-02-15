免疫抗體導致不孕 中醫調養成功懷2胎
台中38歲阿芳曾有3次不明原因流產，之後遲遲無法受孕，就醫檢查發現是「免疫抗體導致不孕」，她考量西醫採行靜脈注射免疫球蛋白，費用較為昂貴，後來求助天寶中醫診所，接受中醫療法，針對特定體質用藥調養，終於順利自然懷孕，前後產下1男1女。
患者阿芳（化名）曾有3次不明原因流產，之後遲遲無法受孕，她與先生一同到生殖醫學中心檢查後，發現抽血指數抗核抗體（ANA）偏高，醫師告知「不孕原因是免疫抗體導致」，建議進行試管嬰兒療程，並施打免疫球蛋白。
免疫球蛋白一劑動輒數千元，阿芳幾經考量後，求助天寶中醫診所。院長林襄穎指出，阿芳體質屬「腎陰陽兩虛」，使用養腎陰、補腎陽中藥治療，包括山藥、當歸、芍藥、川芎、胡桃、熟地黃、牡丹皮、澤瀉、人參、巴戟天、續斷、枸杞、菟絲子等，患者也很配合，順利自然懷孕，且產下1男1女。
林襄穎解釋，免疫系統為身體自我保護機制，但若過度亢進，會產生對抗胚胎的抗體，導致胚胎無法著床；目前西醫治療採用靜脈注射免疫球蛋白，而中醫則是使用適當中藥調養，恢復體質平衡，兩者皆有效果。
林襄穎表示，免疫抗體導致不孕，常見體質包括「氣滯血瘀」、「肝腎陰虛有火」、「肝腎衰弱」、「腎陰陽兩虛」等，關鍵在於針對病患體質，用藥調養，自然懷孕機率大增。
值得注意的是，患有紅斑性狼瘡、血栓性血小板低下紫斑症等自體免疫疾病，也會導致不孕，但部分患者平常無不適症狀，缺乏警覺性，須詳加診察才能得知。林襄穎籲長期不孕或反覆流產的婦女，應該考量免疫不孕之可能，早期發現，早期治療。
(中時)
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