余秀菁、王湘惠登陸成功 3月北京報到
中華女足傳來好消息，隊長余秀菁與王湘惠10日正式與北控鳳凰俱樂部簽約，也完成對岸女足超級聯賽的註冊程序。兩人將於2月下旬隨中華女足至克羅埃西亞參加邀請賽，3月3日直飛北京報到。
「我們原本也不知道有沒有進一步消息，」余秀菁與王湘惠在1月中旬結束與北鳳的訓練測試時，其實並沒有收到進一步指示，只能用忐忑的心情繼續等待，先回花蓮過年再說。
到北鳳測試的體驗，去年已有旅日經驗的「八萬」王湘惠特別有感。過去在日本面臨語言、文化的適應問題，到北鳳除了一開始聽不懂當地口音，語言的問題不大，反倒是球隊生活起居的環境條件比較需要適應。
「我們住的地方像是學校宿舍，並不是非常理想，」八萬去年效力日本廣島紫天使隊，薪水未必真的很高，但租公寓由球團負擔，至少有自己的空間，和北鳳集中管理的環境不同。
兩位算是資深的木蘭女將尋求旅外，跟幾乎都是學生的北鳳本土球員，對環境的要求當然不同。也因此在農曆春節後開始協商加盟事宜，眾多考量下才會一度婉拒北鳳的合約。
「原本真的對領隊（龔元高）很抱歉，更感動的是他原本並沒有苛責我們，只說沒關係，支持我們的決定，」王湘惠說，很高興事情最後的轉折能有好的結果，「如果不是領隊的努力，這件事可能早就沒有了，我們也會好好努力，希望開出一條讓學妹可以跟進的路。」
兩位女將對身價的堅持，最終也獲得北鳳的正面回應，促成這樁好事。中華女足2月底要與北愛爾蘭、斯洛伐克、烏克蘭踢國際友誼賽，備戰亞洲盃資格賽。余秀菁、王湘惠將隨隊出征，踢完兩場後再赴北京報到，展開「登陸」之行！
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。