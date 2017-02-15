余秀菁、王湘惠登陸成功 3月北京報到

中華女足隊長余秀菁加盟北控鳳凰女足隊。（本報資料照片／李弘斌攝）

中華女足中場好手王湘惠（右）加盟北京鳳凰俱樂部。（本報資料照片／李弘斌攝）

中華女足傳來好消息，隊長余秀菁與王湘惠10日正式與北控鳳凰俱樂部簽約，也完成對岸女足超級聯賽的註冊程序。兩人將於2月下旬隨中華女足至克羅埃西亞參加邀請賽，3月3日直飛北京報到。

「我們原本也不知道有沒有進一步消息，」余秀菁與王湘惠在1月中旬結束與北鳳的訓練測試時，其實並沒有收到進一步指示，只能用忐忑的心情繼續等待，先回花蓮過年再說。

到北鳳測試的體驗，去年已有旅日經驗的「八萬」王湘惠特別有感。過去在日本面臨語言、文化的適應問題，到北鳳除了一開始聽不懂當地口音，語言的問題不大，反倒是球隊生活起居的環境條件比較需要適應。

「我們住的地方像是學校宿舍，並不是非常理想，」八萬去年效力日本廣島紫天使隊，薪水未必真的很高，但租公寓由球團負擔，至少有自己的空間，和北鳳集中管理的環境不同。

兩位算是資深的木蘭女將尋求旅外，跟幾乎都是學生的北鳳本土球員，對環境的要求當然不同。也因此在農曆春節後開始協商加盟事宜，眾多考量下才會一度婉拒北鳳的合約。

「原本真的對領隊（龔元高）很抱歉，更感動的是他原本並沒有苛責我們，只說沒關係，支持我們的決定，」王湘惠說，很高興事情最後的轉折能有好的結果，「如果不是領隊的努力，這件事可能早就沒有了，我們也會好好努力，希望開出一條讓學妹可以跟進的路。」

兩位女將對身價的堅持，最終也獲得北鳳的正面回應，促成這樁好事。中華女足2月底要與北愛爾蘭、斯洛伐克、烏克蘭踢國際友誼賽，備戰亞洲盃資格賽。余秀菁、王湘惠將隨隊出征，踢完兩場後再赴北京報到，展開「登陸」之行！

(中時電子報)