《瑯琊榜》秦般若下巴詭異突起 這是吃胖你敢信？

王歐下巴詭異凸起截圖瘋傳。(取自微博)

王鷗澄清是吃胖雙下巴。(取自新浪娛樂)

《瑯琊榜》中的王鷗。(取自王鷗微博)

大陸女星王鷗出道演藝圈16年，去年憑著在《瑯琊榜》飾演反派秦般若走紅，美艷又精緻的五官頗受粉絲追捧，未料她日前上大陸真人秀《明星大偵探》，被觀眾發現臉上竟出現「餃子下巴」，從側面看過去，下巴凸起物更是明顯，讓王鷗捲入整形疑雲。

王鷗捲入整形疑雲，多張她下巴詭異凸起的照片在陸網瘋傳，針對整形傳聞，她今（15日）中午在微博澄清：「對不起，王胖子的雙下巴嚇到各位了，我不吃了還不行嗎？」不過就被網友吐槽「妳那是整容！！跟吃飯沒關係好嗎」。

(中時電子報)