看好航空服務業前景 嶺東科大建置專用教室

瞄準航空服務業的前景，成立將邁入20年的嶺東科技大學觀光系特別建置航空服務教室，並聘請專任教師教學，配培養航空服務的生力軍。

嶺東科大表示，本學期開始特別聘請在航空業服務長達23年的前遠東航空公司督導陳淑芬到校任教，其歷任空服員、座艙長、飛航安全及督導等職務，盼能提供訓練空服員及相關實務經驗，為嶺東科大觀光系開闢另一個發展方向。

此外，校方也著手建置航空服務教室，希望藉由「教室即職場、職場即學校」的產學合作環境，提昇學生對於觀光產業的基礎知能與技術，以培養國內航空空勤、地勤及觀光運輸服務人員，在原有的基礎提升下，充分提供高中職學生進修管道，培育多元的觀光休閒人才及就業競爭力的優勢。

(中時)