看好航空服務業前景 嶺東科大建置專用教室
瞄準航空服務業的前景，成立將邁入20年的嶺東科技大學觀光系特別建置航空服務教室，並聘請專任教師教學，配培養航空服務的生力軍。
嶺東科大表示，本學期開始特別聘請在航空業服務長達23年的前遠東航空公司督導陳淑芬到校任教，其歷任空服員、座艙長、飛航安全及督導等職務，盼能提供訓練空服員及相關實務經驗，為嶺東科大觀光系開闢另一個發展方向。
此外，校方也著手建置航空服務教室，希望藉由「教室即職場、職場即學校」的產學合作環境，提昇學生對於觀光產業的基礎知能與技術，以培養國內航空空勤、地勤及觀光運輸服務人員，在原有的基礎提升下，充分提供高中職學生進修管道，培育多元的觀光休閒人才及就業競爭力的優勢。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。