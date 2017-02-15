水泥封屍案 主嫌無期徒刑定讞
犯下「水泥封屍案」的主嫌陳祐豎，法院二審被判死刑，但高院更一審認為他尚非完全泯滅人性，改判無期徒刑。案經上訴，最高法院今天維持更一審見解，全案駁回上訴定讞。
這起案件發生在民國102年3月間，陳祐豎不滿陳姓死者疑似「黑吃黑」，找來多名友人假冒刑警，到死者家中搶走百萬現金後，將被害人上銬帶走；陳祐豎等人以倒栽蔥方式將死者塞進汽油桶、灌進水泥封屍，並棄置在桃園觀音，並打電話向死者家屬勒贖新台幣千萬元未遂。
一審判處陳祐豎無期徒刑，但二審台灣高等法院認為，陳祐豎是主謀且惡性重大，行為不僅異於常人還相當殘暴、令人髮指，有與社會永久隔離的必要，因此撤銷原判決，改判死刑。
案經上訴，最高院認為全案爭點在於原判決採證有無違背證據法則等，撤銷判決發回更審。
高院更一審考量陳祐豎在100年7月間（案發前），見楊姓房客燒炭自殺，立即進行急救並通報119，將其救回一命，而且陳祐豎在監期間（104年12月24日），遇同房受刑人吃鐵蛋不慎滑入呼吸道，無法呼吸，立即以哈姆立克法急救，使其將阻塞物順利吐出，台北看守所也頒發獎狀鼓勵，勘認陳祐豎尚非完全泯滅人性。
高院更一審認為，陳祐豎尚非全無教化遷善的可能等，改判無期徒刑；案經上訴，最高法院今天維持更一審見解，駁回上訴確定。1060215
(中央社)
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