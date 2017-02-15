聯合稽查學童車 苗栗又見違規超載

苗栗監理站今天會同縣府教育處及警局交通隊，聯合稽查頭份地區娃娃車及學童交通車，攔檢16輛車有兩車涉違規超載，其中一輛安親班接送車同時違反兩項規定，當場遭開單告發。

公路總局新竹區監理所苗栗監理站為保障學童上下學安全，今天會同縣警局交通隊及縣府教育處社教科組成聯合稽查小組，前往頭份地區稽查幼童娃娃車及學童交通車，受檢16輛車共查獲3項違規，分別為載運人數超過規定數額、幼童專車載運7歲以上學童以及擅自變更座椅。

苗栗監理站指出，今天查獲2輛違規車輛，其中由某私人安親班所屬的學生交通車為8人座廂型車，卻自行變更座椅並超載2人，同時違反2項規定；另一輛為幼兒園娃娃車違規載運7歲以上國小學童。

苗栗監理站副站長鄭泉昌表示，依法規規定，幼童娃娃車有一定規格，包括座椅的深度與間距都有嚴格規範，不宜拿來載送國小學童，因此，僅能載送2歲以上、未滿7歲兒童，常見違規情形為改裝及超載，一旦發生事故將威脅學童安全。

苗栗監理站說，經稽查如有違規改裝座椅，將處新台幣2400元至9600元，超載可罰3000元至9000元；逾期檢驗者，處900元以上1800元以下罰鍰，逾期6個月以上未檢驗者，註銷其牌照。針對今天遭查獲違規車輛，當場開單告發，並由縣府發函要求業者限期改善，另擇期複查。1060215

(中央社)