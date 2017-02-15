聯合稽查學童車 苗栗又見違規超載
苗栗監理站今天會同縣府教育處及警局交通隊，聯合稽查頭份地區娃娃車及學童交通車，攔檢16輛車有兩車涉違規超載，其中一輛安親班接送車同時違反兩項規定，當場遭開單告發。
公路總局新竹區監理所苗栗監理站為保障學童上下學安全，今天會同縣警局交通隊及縣府教育處社教科組成聯合稽查小組，前往頭份地區稽查幼童娃娃車及學童交通車，受檢16輛車共查獲3項違規，分別為載運人數超過規定數額、幼童專車載運7歲以上學童以及擅自變更座椅。
苗栗監理站指出，今天查獲2輛違規車輛，其中由某私人安親班所屬的學生交通車為8人座廂型車，卻自行變更座椅並超載2人，同時違反2項規定；另一輛為幼兒園娃娃車違規載運7歲以上國小學童。
苗栗監理站副站長鄭泉昌表示，依法規規定，幼童娃娃車有一定規格，包括座椅的深度與間距都有嚴格規範，不宜拿來載送國小學童，因此，僅能載送2歲以上、未滿7歲兒童，常見違規情形為改裝及超載，一旦發生事故將威脅學童安全。
苗栗監理站說，經稽查如有違規改裝座椅，將處新台幣2400元至9600元，超載可罰3000元至9000元；逾期檢驗者，處900元以上1800元以下罰鍰，逾期6個月以上未檢驗者，註銷其牌照。針對今天遭查獲違規車輛，當場開單告發，並由縣府發函要求業者限期改善，另擇期複查。1060215
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。