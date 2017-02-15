遭批推日核災區觀光 南市府：勿混為一談
台南市議會國民黨團今天指控市長賴清德鼓勵市民前往日本核災區群馬縣觀光，市府下午發表聲明說，勿把食品和觀光混為一談。
台南市政府和日本群馬縣水上町合作，在原台南州立農事試驗場宿舍群設立水上物語交流館，台南市旅行商業同業公會及水上町觀光協會也簽定友好協定，推動觀光交流。
國民黨團今天質疑市民到日本核災區旅遊，難道不用吃喝嗎？黨團書記長王家貞更嘲諷賴清德說，「親愛的賴市長，你是日本人嗎？」
市府則表示，台南市是觀光城市，近年來與日本關係密切；調查顯示，台南市民出國觀光最多的國家就是日本，到台南觀光的外國旅客也以日本人最多。
市府說，日本群馬縣水上町雖位處福島附近，但盛產出名的是工藝品，也是一個非常漂亮的城市，能滑雪、玩高空彈跳、泛舟、泡溫泉等。
市府表示，交流館可成為台南和日本交流的據點，市民也能取得最新旅遊資訊及購買當地物產、工藝品，莫把食品和觀光混為一談。1060215
(中央社)
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