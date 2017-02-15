南投樂齡學習成果發表 銀髮族展活力
南投縣各地樂齡學習中心去年辦理逾5000場次學習活動，逾12萬名長者參加，今天成果發表，動、靜態演出展現豐碩學習成果。
南投縣政府教育處家庭教育中心今天在南開科技大學，舉辦「南投縣樂齡學習中心聯合成果發表會」，約500多名長者參加，阿公、阿嬤賣力表演太極柔力球、行動劇、原民舞曲、竹子舞，活力與熱情不輸年輕人，南投縣副縣長陳正昇也頒獎表揚績優中心。
陳正昇說，為落實終身學習、提供高齡者展現機會，縣府9年陸續在12個鄉鎮市設置樂齡學習中心，提供中高齡者學習場所與機會，仁愛鄉今年也將成立學習中心，成為第13個據點，完成全縣設置，而為滿足行動不便長者需求，也考慮成立分班，提供就近學習機會。
陳正昇表示，樂齡學習中心聘請專業師資，安排生活安全、運動保健、心靈成長、人際關係、藝術教育、劇團演出、資訊科技、生命關懷、貢獻服務等多元學習，長者在大家庭環境快樂學習，拓展人際關係，達到因「快樂學習」而「忘記年齡」目標。
陳正昇說，各中心去年辦理5039場次活動，受惠人數達12萬3524人次，顯示課程設計符合高齡者需求，今天展現的動靜態表演多元，顯示長者學習成果豐碩，也展現樂齡族「活躍樂齡，樂展風華」精神。1060215
(中央社)
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