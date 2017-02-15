發清潔隊員獎金 新北3月提方案

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新北市政府環保局工會今天陳情，希望調整清潔獎金，要求全面發給新台幣8000元。環保局表示，將傾聽基層清潔隊員心聲，綜合各方意見，3月提出發放方案，並追溯到今年1月。

市府環保局表示，清潔獎金是環保署激勵地方清潔人員工作情緒，增進工作效率，特別訂定支給要點，規定每人每月最高新台幣8000元範圍內，由地方政府編列預算，視財政狀況及工作情形核酌支給。

新北市政府去年增編1億元清潔獎金，擬考量清潔隊員工作現況發放，鼓勵「工勤高、沒人做」的工項。已經舉行33場座談會，傾聽清潔隊員心聲。

目前，新北市有5298名清潔隊員，但，實際執行外勤的有4900人。座談中，有不同的聲音，包括高風險的清潔車駕駛人、搬重的廚餘處理人員、資源回收人員、稽查員、修剪樹木等，都希望優先發放獎金。

有些清潔隊員則希望齊頭式平等，每一人都發8000元。目前約有4900人領取6000元獎金，每年預算約4億元，去年增編1億元，環保局初估，若要全面增發獎金至8000元，需要的經費總共約6億元。

新北市環保局工會今日前往環保局陳情，希望環保局能公平全面加發，不要只給特定清潔隊員。新北市議員何博文表示，台北、桃園、台中與高雄，都已經開始加發2000元，但新北市長朱立倫卻依工作別，做為加發的依據，造成清潔隊員間的對立，要求全面加發2000元獎金。

環保局主任秘書程大維表示，已辦理33場座談會，傾聽基層聲音，兼顧法理情及預算、財政健全。正歸納意見及彙整共識，預定3月提出發放方案，並追溯自今年1月起生效。

環保局發言人孫忠偉說，目前每一人已經每月發放6000元獎金，工會意見也與座談會意見相同。今年的加發將先試辦一年，推動清潔獎金發放制度改革，預定今年年底檢討執行成效，107年度則敲定清潔獎金發放的最終方案。 1060215

(中央社)