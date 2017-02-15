鮮乳銷量減 林鳳營牧場傳將裁員
味全公司旗下的台南林鳳營牧場傳出有多名員工被約談，似乎要進行大動作裁員，引起牧場內百餘位員工人心惶惶。味全公司表示，這只是一般的人力調整，精簡人數也在10來位左右，並非外傳的大量裁員，台南市勞工局表示，並未接到味全公司通報有精簡人力的計畫。
味全公司指出，台南林鳳營牧場有113位員工，這次進行的組織人力調整，預估將精簡約10多名人力，並不到大量解僱的標準。
牧場員工私下透露，自從民眾發起「滅頂」活動後，林鳳營乳品的銷售量持續下滑，業績受到影響，從農曆春節前就有傳出要裁員，怕事情鬧大，現在過年後，就開始約談了。
台南市勞工局表示，公司企業若有大量解僱勞工，需在60天前通報主管機關，如果不到此標準，只要在解僱日期前10天通報，目前還未接到味全公司任何通知。
(中時)
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