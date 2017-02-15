兩岸合力 余秀菁、王湘惠登陸成功

邱義仁（左起）在中華足協副理事長龔元高、體育署副主委林哲宏到嘉義吳鳳科大觀看中華女足訓練。（李弘斌攝）

台灣女足「登陸」踢球的破冰之旅，由於對岸北控鳳凰俱樂部原本開出的薪水無法讓木蘭國腳余秀菁、王湘惠點頭，一度胎死腹中，但在前海基會秘書長許惠祐、花蓮縣長傅崐萁、大陸海協會會長陳德銘居間努力下，北鳳答應將薪資加倍，峰迴路轉，2月10日終於在中國女超足聯的註冊截止前10分鐘完成登錄。

「至今還是要謝謝方風雷（厚樸公司董事長）找了北控董事長之王東，傅縣長找了陳德銘及作事能幹之陳鵬（北鳳競技總監），還有二女足堅持自己的身價，才能圓滿之創造台灣女足歷史之新頁。」努力敲定此事的中華足協副理事長龔元高表示：「期勉余秀菁、王湘惠要知恩惜恩在北鳯好好表現，方能使女足薪火傳承。替下一代台灣女足在對岸開創新天地。」

兩位木蘭女將能夠歷史性的「破冰」登陸，關鍵為兩岸關心足球人士的通力合作。首先是中華女足隊長余秀菁向龔元高探詢有無到中國踢球的可能性，龔去年底透過好友方風雷跟準備投入女足的北控高層搭上線，促成余秀菁、王湘惠前往測試。

余、王至北京、廣州與北鳳女足訓練，1月中旬返台。北鳳女足總教練劉英向龔元高透露，兩位木蘭女將表現不錯，都能跟上訓練進度，就看高層是否點頭簽約。龔元高也透過好友許惠祐，經傅崐萁拜託陳德銘關照北控高層，好好「照顧」兩位木蘭女將。

未料好事多磨，農曆年後開工，龔元高與兩位女將，以及劉英、陳鵬會商加盟事宜，初步敲定原訂2月8日簽約，足可趕上兩天後的註冊期限。結果兩人覺得北鳳開出的薪資太少，不足以讓她們克服環境因素加盟，在最後一刻沒有簽約。

領隊邱義仁（中）低調贊助女足國腳王湘惠（左）、余秀菁到北鳳測試的來回機票與營養金。（資料照, 李弘斌攝）

為了促成這次破冰之旅，龔元高拜託兩岸有力人士，考量之多，就連擔任中華女足領隊的邱義仁，都僅出紅包資助兩人至北鳳測試，就怕他的敏感身分反而壞事。但勞資雙方無法在金額達成共識，眼看胎死腹中，龔元高只好一一傳訊相關人士，感謝幫助卻也表達遺憾之意。

「哪知道，2月9日陳鵬來電問我，她們要多少薪資才願意來北鳯，我把原來給的加倍，又那知道，北控居然同意！」龔元高苦笑著說，雞年才開始就弄得雞飛狗跳，所幸結果是好的，原已丟到垃圾桶之全部文件重新撿回，再找余、王前來重辦手續，最後在10日下午5點前搞定，離截止只剩10分鐘。

簽約成敗的關鍵「薪資」一環，實際金額必須保密，但底薪加上獎金，兩位木蘭女將年收入可望突破百萬新台幣，已是台灣女足的空前待遇。接下來，就看余秀菁、王湘惠的表現，能否替兩岸女足交流開創新機、共譜雙贏了！

(中時電子報)