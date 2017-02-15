木棒聯賽》成德退穀保奪分組一 16強出爐

成德高中擊敗穀保家商。（資料照，學生棒聯提供）

高中木棒組聯賽今天(15日)進行第2階段最後一天賽事，去年未進入8強的鶯歌工商、成德高中，今天分別擊敗興大附農、穀保家商，此階段都以2連勝晉級，16強隊伍也全數出爐，經過重新抽籤後，17日於嘉義、高雄展開第3階段賽事。

新竹市成德高中去年在玉山盃兩度擊敗桃園市(平鎮高中為主體)，是近年竄起的青棒勁旅，穀保過去則4度奪下木棒聯賽冠軍，兩隊在昨日都已確定晉級16強，今天對戰爭取分組第1，成德高中動用5名投手輪番上陣，合計被敲出8支安打、送出10次三振，失2分，壓制穀保打線。

成德打線全場雖只敲出6支安打，但5局上面對穀保先發林瑞祥，先因觸身球和失誤上壘，首棒劉育瑋接著敲出帶有2分打點的二壘安打，之後再靠隊友成功的戰術執行跑回分數，成德單局進帳3分奠定勝基，第7局再靠彭楊安的三壘安打添保險分，終場就以4比2擊敗穀保。

至於去年季軍高苑工商，今天碰上大理高中，徐昇暉先發5局只被敲2安，失2分(1分責失)，另外包括U18亞青國手曾宸佐及高偉強都轟出全壘打，高苑6局打完後取得8比2領先，「火球男」林暉盛7局下被連敲3安，再因守備失誤掉分，高苑雖被追成8比6，但最終守住勝利，2連勝晉級16強。

結束前2階段賽事，16強全數出爐，其中去年冠亞軍隊伍北科附工(前身桃園農工)、西苑高中，以及平鎮高中、高苑工商、南英商工、鶯歌工商等6隊，至今維持全勝。16強隊伍將在17日起分4組展開第3階段賽事，取分組前3晉級第4階段，12強採為淘汰排名賽制。

2月15日賽事結果

（嘉義市立棒球場）

A 東大體中8－0玉里高中

B 鶯歌工商4－2興大附農

（稻江Ａ棒球場）

C 南英商工8－3中道中學

D 西苑高中4－0彰化藝中

（三民高中棒球場）

E 美和高中14－8育民工家

F 高苑工商8－6大理高中

（頂庄棒球場）

G 中興高中3－9嘉義高中

H 成德高中4－2穀保家商

16強分組：

A組：強恕高中、南英商工、嘉義高中、鶯歌工商

B組：普門中學、成德高中、穀保家商、北科附工

C組：屏東高中、東大體中、美和中學、平鎮高中

D組：興大附農、高苑工商、西苑高中、麥寮高中

(中時電子報)