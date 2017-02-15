醫院繳費可刷卡 成大醫院成醫學中心首例

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患者即日起到成大醫院繳醫藥費、住院費用可用信用卡付款。（程炳璋攝）

在大醫院辦住院與出院手續動輒上萬元，使用電子繳費較為方便安全，成大醫院15日加裝線路，民眾可在住院、急診、門診三個繳費櫃台使用信用卡刷卡繳費，成為全國第一家開辦信用卡繳費的醫學中心。

行政院陸續在公家機關推動電子繳費政策，成大醫院去年先推行自助繳費機及繳費APP，提供方便繳費服務。民眾也可用現金提款卡臨櫃繳費。民眾15日起在成大醫院繳款連現金提款卡也不必拿，可以直接拿信用卡刷卡付費。

多家公立大型醫院過去遲遲未辦理信用卡繳費，是擔心要吸納一筆刷卡的手續費，成為不小的負擔。因此只在健檢與醫美等自費項目部分，允許民眾使用刷卡繳款。

成大醫院全面推行健保醫療費用可信用卡繳費後，目前規定每筆刷卡的手續費由民眾自付，收費櫃檯可受理29家銀行信用卡，每家手續費不同，從零元至20元左右皆有。

成大醫院統計，成醫住院櫃檯辦理繳費出院者每天平均有100餘人，約五分之一習慣使用提款卡繳費，未來可拿信用卡刷卡，更方便繳款，預計使用電子繳費的民眾數量會增多。

(中時)