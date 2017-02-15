熊本熊2016年周邊商品銷售額 逾347億台幣
日本九州熊本縣的吉祥物熊本熊(又譯為萌熊)身價大漲，熊本熊的周邊商品2016年銷售額高達1280億日圓(約新台幣347億2600萬元)，較前1年(1007億日圓)成長27%，創史上新高。
熊本縣15日公布，包裝設計上採用熊本熊圖像的商品2016年的銷售額達1280億2269萬日圓，創史上新高。主要是因為許多人為支援熊本地震的災後重建復興，不吝購買熊本熊毛巾、水壺、絨毛玩具等各式各樣的周邊商品。
去年3月發生熊本地震後，熊本熊理所當然地成為災後復興重建的代言人。熊本縣去年4至12月批准使用熊本熊圖像的申請件數達2486件，是往年的2倍左右。2月14日情人節，日本全國各地寄給熊本熊的巧克力多達533個，也創最高紀錄。
熊本熊是熊本縣政府2010年邀請當地出身的作家小山薰堂及設計師水野學設計出來的吉祥物，只要符合「宣傳熊本縣產品、觀光」等一定條件，就可以免費使用熊本熊圖像。
2010年熊本熊誕生後，2011年其周邊商品的銷售額為25億日圓(約新台幣6億7825萬元)，2012年成長到293億日圓，2013年449億日圓，2014年643億日圓，2015年銷售額首度破億，達1007億日圓，2016年再成長近3成。
熊本縣知事蒲島郁夫15日在記者會上表示，「不論日本國內外，通過購物支援熊本的機會增加了，熊本熊仍揮著復興重建的旗幟在努力中，請大家一定要支持熊本。」
(中時)
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