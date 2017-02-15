竹山鎮民宅火災，5人逃出無傷亡

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竹山鎮民宅火災，熊熊烈火令人驚心！（南投縣消防局提供）

竹山鎮民宅火災，消防人員在暗夜滅火！（南投縣消防局提供）

南投竹山鎮江西路一處民宅，15日凌晨2時27分發生火災，鄭姓民眾發現住家起火，趕緊叫醒家人逃生，全家5人逃過一劫，財物損失約30萬元，起火原因尚待調查釐清。

南投縣消防局接獲報案，指稱江西路2樓鐵皮獨棟建築物起火，立即出動有竹山、名間、鹿谷等分隊，警義消50人前往搶救，火勢在3時4分撲滅，燒毀面積約75平方公尺，財損約30萬元，無人傷亡。

(中時)