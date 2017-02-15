開發生物製劑佳和農化 進駐興大育成中心

在興大校長薛富盛（中）擔任見證下，佳和農化董事長徐新宏（右2）與酪多精生物科技公司董事長施宗雄（左2）共同簽訂策略聯盟。(翻攝照片)

為造福人類，知名企業佳和農化企業有限公司15日進駐國立中興大學育成中心，未來雙方將共同投入生物製劑開發，並期望藉由產學合作及技術轉移讓學術研究的成果，發展成為應用科技落實生活。

進駐開幕儀式由和企業集團董事長徐新宏與興大校長薛富盛等人共同揭牌啟動，緊接著，佳和農化董事長徐新宏也與酪多精生物科技公司董事長施宗雄共同簽訂策略聯盟。佳和農化進駐興大育成中心後，將朝技術轉移、產學合作、共同申請研究專案三方向與興大展開合作，把學術界的研究成果產業化、產品化。

興大校長薛富盛表示，興大以農立校，在農業、生物科技領域的學術與產業皆執臺灣牛耳，居世界領先地位，此次佳和農化研發中心進駐興大，在大學裡設立公司進行研究，結合興大在農業生技的強項，建立創新的合作典範。

徐新宏則說，學術界擁有豐沛的研發能量，但「研究致用」才能造福人類，進駐興大即是將創新技術產業化為目標，他深信「有夢最美」，希望將台灣的農業生技技術推廣到世界。

(中時)