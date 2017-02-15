新聞深喉嚨》駕駛問題？ 賀陳旦責推死者 還不下台

新聞深喉嚨/中天新聞提供

33條人命，10年128條人命，台灣遊覽車旅遊安全難以置信的崩壞，如今已經燒起全國民怨。但是作為主管機關的交通部，部長賀陳旦14日竟然不等正式調查報告出爐，就火速逕自定調這起事故「是遊覽車與駕駛的問題」！還說已故駕駛的駕駛行為「不檢點」或者「當時身體微恙」。

這就是我們交通部的水準嗎？把所有責任歸咎於已故的駕駛？賀陳旦是不是沒搞清楚狀況？他只看到了駕駛可能超速，但國人真正憤怒的是，為什麼掌握數十條人命的駕駛會連續工作16天，單日工作14小時，勞動條件連《勞基法》的最低下限都不到？交通部到底有沒有能力嚴懲黑心旅遊業者，防治駕駛爆肝操勞，管理夠不夠完善？立法夠不夠周延？執法夠不夠堅決？而更高層次的問題是，台灣的旅遊環境為什麼會允許削價競爭，剝削勞工到毫無下限？客源開發沒招了嗎？品質提升失敗了嗎？這些都是交通部的業管，你賀陳旦尸位素餐，根本難辭其咎，怎麼還好意思歸咎已故駕駛？

賀陳旦上任至今，沒有值得一提的政績，但各種秀下限的狂言不斷，堪稱「官場奇葩」！春節疏運，過去行之有年的「北高6小時」政治承諾，賀陳大部長說這個「十字架」他不揹！台鐵員工抗議血汗輪班，交通部先是嗆「大夜班也有幾個小時沒工作」，又拿出30年前訂的招募簡章，來駁台鐵員工要求比照《勞基法》的訴求。如今，又無視自己業管全面「出包」，搶先卸責已故駕駛。這要是過去馬政府時期的交通部長隨便犯上一條，還有不被民進黨轟到抬不起頭來的可能？但為何賀陳旦卻能繼續「好官他自為之」？有沒有賀陳旦到底憑什麼「後台」這麼硬？而新政府這交通部長非要賀陳旦做不可的八卦？

2016年發生大陸遼寧團火燒車意外時，蔡總統致贈了「典範長召」輓聯，並且親自到場弔唁台籍導遊，卻冷對客死異鄉的罹難陸客。至於行政院長林全，到了陸客團靈前上香，也下令要徹查所有陸客來台旅遊的安全，交通部長賀陳旦則信誓旦旦要清查全台1.7萬輛遊覽車！沒想到短短7個月後，又發生了更嚴重的遊覽車意外！這回蔡總統與林全更迅速地弔唁死者，慰問生者。在事發當晚，林全甚至比賀陳旦還要早趕到醫院探視傷患，了解情況，賀陳旦仍維持打從去年桃機淹水以來的姍姍來遲作風，直到隔天凌晨才出現。能力不行，態度又跩，賀陳旦真的還不下台嗎？

14日傍晚震驚國際的重大新聞，就是現任北韓領導人金正恩的兄長，現年46歲的金正男，竟然在馬來西亞遭到疑似金正恩派去的女性特務，光天化日之下在機場下毒殺害！而且刺殺過程之驚悚，簡直比電影情節還要離奇！近日朝鮮半島情勢原本就很詭譎，北韓選在「川安會」期間試射改用固體燃料的彈道飛彈，而南韓則大肆宣傳自己的「玄武飛彈」有能力擊落來自北韓的威脅，兩韓大有升高軍備對抗的態勢。而許多國際輿論分析，金正恩非要除掉親近中國大陸的兄長金正男，是為了要徹底消除可能替代自己的威脅，瓦解國內可能集結的反對勢力。但同樣也有許多國際輿論認為，金正恩此舉可能適得其反，不顧一切地刺殺兄長，可能反而使中國大陸、美國、俄羅斯，乃至於日本與南韓，研判金正恩是個不受控的「狂人」，不能與之交往，只能「除掉」！若韓半島與東亞情勢因此不穩，台灣該怎麼看待？

台灣每年都傳禽流感疫情，但今年特別嚴重，已經瀕臨失控！再行政院長林全親自召集國家級的應變會議後，咱們「農業背景的農業縣長高升的農委會主委」的林聰賢14日發表高見，認為冬季期間應該「避免養禽」，或是「遷移往室內飼養」，如此戶外的養禽隻數就會減少，避開候鳥帶來的影響，農委會也將針對這兩點加強對農民輔導。冬天避免養禽，嗯…民進黨一執政，秋冬進補連薑母鴨都吃不到了嗎？

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(中時電子報)