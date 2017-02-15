嘉義烏骨雞場驗出H5N6 已完成撲殺消毒

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嘉義縣朴子市一處烏骨雞場驗出禽流感病毒H5N6陽性反應，防疫人員於今天下午已完成撲殺作業，並全面對周邊家畜飼養場消毒，防範疫情擴散。

禽流感疫情升溫，嘉義縣民雄鄉一處傳統市場13日傳出私宰烏骨雞被驗出禽流感病毒H5N6陽性反應，全面對市場及來源的雞場進行消毒、移動管制，並將烏骨雞場檢體送驗。

嘉義縣政府指出，位於朴子市烏骨雞場的檢體結果於今天出爐，一樣被驗出禽流感病毒H5N6陽性反應，嘉義縣家畜疾病防治所防疫人員於下午立即前往現場進行撲殺作業，同時全面對周邊的密集家畜飼養場消毒。1060215

(中央社)