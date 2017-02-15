台南驗出禽流感 動保處：檢體無污染

台南市動物防疫保護處今天指出，六甲區一處火雞養殖場傳出禽流感疫情，採樣送檢過程都符合標準作業流程，檢體未遭污染，呼籲養禽業者要提高警覺，發現異常時立即通報。

台南市動保處指出，火雞場業者質疑送檢過程有疑慮，但採樣過程都依實驗室作業流程處理，符合標準作業程序，檢體未遭污染。

動保處指出，業者在場外飼養準備自行食用的蛋雞及土雞，雖未飼養於火雞舍內，但未主動告知動保處有這批雞隻。為排除可能的潛伏感染，已同步於墊料清除時執行撲殺處置。

動保處指出，養禽業者應持續警覺，加強人員及進出車輛的生物安全措施，早晚巡視禽舍內每個設施是否正常運作、及觀察禽隻生理狀況。若發現飼養的禽隻出現頭部水腫、產蛋下降、大量死亡等異常情形時，應立即通報動保處，切勿隱匿疫情，以免疫情擴散。1060215

(中央社)