馬祖大坵枯草期 縣府三寶伺候梅花鹿

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有馬祖大坵島因梅花鹿繁殖量增加，加上入冬後進入枯草期，島上純種台灣梅花鹿變得更友善，靠近遊客等待餵食，連江縣政府產發處也準備送上北竿「蔬菜三寶」為梅花鹿補充食物。

大坵島進入枯草期，行進島上濱海步道，容易看到三五成群鹿隻駐足觀望，或是奔跑山坡間。14日登島的台灣遊客說，現在是賞鹿最好時刻，聚落牆面長滿薜荔樹葉，摘取餵食，鹿隻可愛地靠近，等待餵食。

因繁殖量增加，入冬後進入枯草期，大坵島上百餘頭梅花鹿面臨水草不足，縣府準備收購賣相不佳的蘿蔔、高麗菜、大白菜「蔬菜三寶」送上大坵島，解決梅花鹿食物短缺問題，並後續持續觀察與追蹤。

大坵梅花鹿是馬祖重要生態觀光資源之一，縣府朝日本奈良梅花鹿公園模式發展，妥善規劃及經營大坵島生態旅遊。縣府產發處說，3月份邀請農委會專家來馬研議梅花鹿管理計畫。1060215

(中央社)