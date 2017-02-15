陸機場設軍人優先通道 有國防考量

中共軍方媒體報導，中國大陸當局去年8月起為軍人開闢機場優先通道，至今運作良好，這項措施有「深遠的國防考量」。

解放軍報今天報導，河南省鄭州新鄭國際機場是大陸首個開通軍人優先通道的民航機場，通道自去年8月開通以來，軍人可節省15至20分鐘時間，發揮明顯作用。

報導表示，為軍人設優先通道，目的不僅是讓軍人出行更便利，背後更有「軍地雙方深遠的國防考量」。

報導引述駐豫某投送基地調度指揮中心副主任張愛忠說，「機場單日出行旅客3萬餘人，這些旅客都能聽到軍人優先的廣播。此舉不僅為從鄭州乘坐飛機出行的軍人提供優先便捷的服務，激發軍人的榮譽感和自豪感，同時也是無形的國防教育和徵兵宣傳。」1060215

(中央社)