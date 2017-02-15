政院地方建設會議 金門爭對外第二通道
金門縣籍立委楊鎮浯今天在行政院離島相關會議中，建議協助建構包括台灣、金門海上航線，以及金門和廈門觀光纜車的對外第二通道；政院政務委員張景森允諾協調相關部會處理。
由張景森主持的「行政院地方前瞻基礎建設（金門縣，連江縣）事宜會議」今天在政院舉行，楊鎮浯、金門縣長陳福海、福建省政府秘書長兼政院金馬聯合服務中心執行長翁明志等人與會。
楊鎮浯首先表示，金門水資源需要改善，生態環境也需要維持，要求水利署改善金門縣自來水撥補款延遲撥付情形。他同時希望中央協助建構包含台金海上航線、金廈觀光纜車的對外第二通道，確保金門對外交通順暢。
楊鎮浯並建議積極推動金門自大陸接電計畫。他說，自大陸接電既可降低用電成本，也可大幅減少金門因發電而產生的環境汙染。此外，金門地區公務人員員額編制不足，尤其是警察編制部分，楊鎮浯也建請行政院協調增加編制。
對於他們在會中的意見，楊鎮浯說，張景森表示支持並允諾會協調相關部會處理。1060215
(中央社)
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