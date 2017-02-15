青年教育就業儲蓄帳戶 懶人包報你知

教育部今天表示，今年將推出「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」，鼓勵高中職畢業生先探索再決定就業或升學，網站也提供方案簡介懶人包和常見問答（QA）。

為鼓勵高中職畢業青年更清楚自己未來的目標，而非一畢業就直接升學，教育部自106年起推出「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」，試辦對象為高中職應屆畢業生（排除產學攜手合作計畫、雙軌訓練旗艦計畫及產學訓合作訓練）。

教育部表示，青年經過2年或3年的探索並完成計畫後，若想繼續升學，也可利用體驗期間的資歷，申請進入大學就讀；參加「青年就業領航計畫」（職場體驗）的學生，除了正式聘用的薪資外，每月可額外獲得由教育部與勞動部為青年提撥的新台幣1萬元（最長3年），這筆存下來的資金，可作為青年學子未來就學、就業或創業的準備金。

為了讓更多學子、老師、家長能更了解方案內容，教育部表示，除了設置相關網頁，青年教育與就業儲蓄帳戶專區（http://www.edu.tw/1013/），也推出方案簡介的懶人包、摺頁文宣和常見問答，還有諮詢服務專線02-77365422，希望更清楚說明。

關於「青年就業領航計畫」，教育部表示，預定推薦5000名，勞動部預計2月公布職缺類別，學校應組成執行小組，於3月10日調查有意參與的高三應屆畢業生，並於3至4月輔導學生與辦理學校初審後，再送教育部專家複審，勞動部預計6至7月進行職缺媒合，錄用者8月正式就業。

教育部指出，完成職場體驗或生活及國際體驗的青年，若在計畫結束後想升學，可藉由「青年就業領航計畫」或「青年體驗學習計畫」2年以上資歷，參加「特殊選才」、「科技校院甄選入學或一般大學個人申請」及「彈性選系」等回流就學配套管道。

教育部也表示，未來大學可採用書審、面試或實作測驗等方式審查其資歷，教育部也將針對參與方案者進行就學意願調查，並視實際需要，滾動修正「特殊選才」與「甄選入學或個人申請」的招生學系名額與比率。1060215

(中央社)