發展智慧機械 蔡總統指示取得核心技術

總統蔡英文今天表示，智慧機械產業的發展，除了人才和土地，核心技術也很重要，她指示經濟部整合社會的資金能量跟投資專業能力，以快速取得核心技術。

民主進步黨中常會今天邀請經濟部長李世光以「智慧精密機械園區」為題進行專案報告，民進黨發言人邱莉莉會後轉述兼任黨主席的蔡總統聽取專案報告後的裁示。

蔡總統表示，機械產業在台灣很重要，但是面臨很多的挑戰和威脅，若不走向智慧化，會有生存的危機；機械產業是一個國家工業最基本的所在，既然如此，就要全力以赴。

她說，雖然挑戰很嚴峻，但是基礎也不錯，例如在中部地區所累積出來的能量確實是一個好的基礎，在現有的基礎之上發展出下一個世代競爭的力量，這是執政者一個非常重要的任務。

總統說，新政府的產業政策，要跟地方政府聯合來做，所以她非常期待也非常高興看到有企圖心的地方政府首長願意參與，只有地方政府首長的投入，才能讓這些投資以及所產生的周邊問題都快速地被解決。

她表示，智慧機械產業的發展，除了人才和土地，核心技術也很重要，無論透過併購或者授權等方式，經濟部要持續注意如何取得重大產業發展的核心技術，也要整合社會的資金能量跟投資專業能力，取得核心技術。

蔡總統說，核心技術的取得，確實是全球必爭之地，她期待台灣的機械產業走到下一個世代智慧型的機械產業。

此外，由於前宜蘭縣長林聰賢出任農委會主委而辭去宜蘭縣長一職，失去民進黨當然中常委身分，今天中常會前由嘉義縣長張花冠補宣誓就任第17屆當然中常委；會中並通過2018年中央選舉對策委員會提案，推薦前立法委員許德祥為中華民國漁會理事長參選人。1060215

(中央社)