二二八事件70週年 受難者家屬返台悼念

僑務委員會今天表示，今年是二二八事件70週年，僑委會邀請事件受難者王育霖、施江南、李瑞漢、王平水、郭章垣、林光前等人的遺屬，共28位自美國及巴西返台，參與追悼活動。

僑委會表示，「海外228遺屬返鄉團傳承活動」將於21日至28日舉行，僑委會將安排海外遺屬晉見總統、拜會司法院、立法院、行政院及僑委會、參訪各地二二八紀念公園等，並在28日當天參與「228事件70週年中樞紀念儀式」。

僑務委員會委員長吳新興表示，二二八事件是台灣歷史上不幸且重大的政治事件，也是國家民主政治發展史上的重大傷痕，長久以來，受難者家屬對於整個事件無法獲悉全貌至今仍耿耿於懷，僑委會將全力配合受難者家屬和其他相關單位，共同努力找出人民關心的真相。1060215

(中央社)