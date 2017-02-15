美聯準會預告升息 日圓跌日股漲
日本股市今天上揚，主因美國聯邦準備理事會主席葉倫指出隨時可能升息，導致日圓疲軟；不過，東芝（Toshiba）因警告可能大幅虧損，股價再度大跌超過8%。
日經225指數上揚1.03%，或199.00點，收19437.98點。東證指數上漲0.95%或14.57點，收1553.69點。
葉倫（Janet Yellen）到國會作證，對於世界最大經濟體美國的前景表示樂觀，她指出美國勞工市場持續改善，通膨已接近聯準會設定的2%目標。
她證實可能會再升息，也許就在聯準會3月14和15日召開政策會議時宣布。1060215
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。