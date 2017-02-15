美聯準會預告升息 日圓跌日股漲

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日本股市今天上揚，主因美國聯邦準備理事會主席葉倫指出隨時可能升息，導致日圓疲軟；不過，東芝（Toshiba）因警告可能大幅虧損，股價再度大跌超過8%。

日經225指數上揚1.03%，或199.00點，收19437.98點。東證指數上漲0.95%或14.57點，收1553.69點。

葉倫（Janet Yellen）到國會作證，對於世界最大經濟體美國的前景表示樂觀，她指出美國勞工市場持續改善，通膨已接近聯準會設定的2%目標。

她證實可能會再升息，也許就在聯準會3月14和15日召開政策會議時宣布。1060215

(中央社)