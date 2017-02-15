核一廠除役案範疇界定會議 16日登場

我要評比

環保署明天將舉行「核能一廠除役計畫」第二階段環境影響評估範疇界定延續會議，討論2階環評的討論內容。

行政院環境保護署去年5月召開環評大會討論「核一廠除役案」，決議進入2階環評。環保署明天上、下午將舉辦「核能一廠除役計畫」第二階段環境影響評估範疇界定延續會議，預計討論2階環評會議的討論內容。

當時進入2階環評時做出的結論，環評委員要求開發單位依照環境影響評估法第15條規定合併進行評估的除役活動所需改建或新建的放射性廢棄物處理與貯存設施，研擬相關替代方案。

當時主管機關新北市政府與會時也指出，要興建新的暫時核廢料處置廠是不合宜的。台電說除役20年後，附近的土地要回復原來的使用，但旁邊就是核廢料的處置廠，是不可能拿來做旅館或遊憩地點的。

根據台電的規劃，除役計畫裡頭除了有核一廠除役計畫之外，還包含視需要興建暫時的核廢料貯存廠，和其他相關的設施等。1060215

(中央社)