處理黑道入黨等爭議 藍成立選監委員會

國民黨主席選舉近來爆發黑道入黨、申請書外洩等風波，中常委要求成立真相調查小組調查，甚至建議拜會爆料的名嘴周玉蔻，最後黨主席洪秀柱裁示成立選監委員會處理類似事件。

姚江臨等24位中常委連署提案，建議黨中央應對萬少丞入黨申請書故意外洩造成嚴重事端一案成立真相調查處理小組。

對此，台北市黨部主委陳永仁說明，市黨部同仁沒有對外發布、流傳，原本市黨部不知道此事，是1月24日經黨副秘書長兼組發會主委張雅屏提醒才查的，查證後2月6日市黨部經工作會議決定退回萬少丞申請案，此申請案也沒有送到黨中央。

姚江臨質疑，市黨部完全沒有洩漏，為什麼張雅屏會知道？追問下，張雅屏說，1月24日晚上他是經政策會執行長蔡正元提示了解是否有萬少丞入黨；蔡正元說，1月23日晚上前主席連戰的餐敘上，有媒體人說W姓主席候選人找了H人士、Y議員拉人入黨，其中有萬少丞，提醒國民黨注意。

蔡正元拜託這位媒體人不要曝光，希望軟性處理，他說，為了保護黨的形象和候選人，花了很多力氣把消息弱化，這件事是媒體早就知道的。

中常委江碩平質疑，名嘴周玉蔻取得萬少丞入黨申請書，有媒體指這是國民黨中央、文傳會洩漏的，但不能說是哪家媒體。會中甚至一度討論請陳永仁拜會周玉蔻問個明白，不過，副主席胡志強提醒，找周玉蔻也沒用，這樣查的結果如何大家都知道，放消息者是希望國民黨內窩裡反，提醒常委不要中計。

洪秀柱表示，對於提案內容提到，市黨部1月16日就收件，為什麼查核不到不宜入黨人士退件，仍呈報黨中央，不知是黨中央還是市黨部故意洩漏給特定媒體，明顯惡意栽贓、炒作，讓外界認為黨中央選務不公不義，「我不接受」。

她說，張雅屏、蔡正元都已說明，黨中央善盡告知職責，市黨部也善盡查核責任，這次選務工作困難，不希望自己人誣衊自己的黨務同仁，以後有類似的類似耳語、媒體操作會越來越嚴重，她請黨秘書長莫天虎說明處理方式。

莫天虎說，大家的出發點希望黨未來更好，不希望外界操弄，讓國民黨名譽受損，因此他具體建議，按黨主席選舉辦法成立選舉監察委員會，由每個陣營推派擔任選監委員，針對本案交給委員會，爾後類似的也都交給委員會處理。1060215

(中央社)