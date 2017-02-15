美聯準會暗示升息 帶動港股收高

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我要評比

美國聯邦準備理事會（Fed）主席葉倫（Janet Yellen）預期美國經濟復甦，釋放下月可能升息訊息，帶動亞股重新升溫，港股今天也隨之上揚。

法新社報導，恆生指數收盤漲1.23%，或291.86點，收23994.87點。

大陸股市則小跌，上海證券交易所綜合指數滑落0.15%，或4.94點，收3212.99點。深圳證交所綜合指數下跌0.88%，或17.28點，收1947.04點。（譯者：中央社廖禹揚）1060215

(中央社)