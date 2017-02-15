金正男遇害 北京：密切關注事件發展
對於北韓領導人金正恩的兄長金正男在馬來西亞遇害一事，中國大陸外交部發言人耿爽今天表示，注意到相關媒體報導，目前正密切關注事件發展。
大陸外交部今天舉行例行記者會，根據大陸外交部官網公布的文字實錄，耿爽表示，注意到有關媒體的報導，據中方了解，有關事件發生在馬來西亞，目前馬方正在對事件進行調查。
有媒體問到，大陸方面是否與馬來西亞討論有關事宜？耿爽則再次強調中方正密切關注事態發展。
另據鳳凰衛視，對於金正男的妻兒是否在身在澳門，耿爽則表示不掌握相關情況。
此外，有消息指出，大陸最近在溫州的港口拒絕北韓進口的煤炭。耿爽對此回應，中方一貫全面認真準確執行聯合國安全理事會有關決議，決議對北韓出口煤炭有要求，中方認真履行安理會決議規定的有關義務。
南韓今天證實，北韓領導人金正恩的同父異母兄長金正男在馬來西亞吉隆坡機場遇刺。馬來西亞警方表示，今天將為一名據信為金正男的北韓男子驗屍。1060215
(中央社)
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