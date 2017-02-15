殺金正男 女嫌：以為是惡作劇

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圖為金正男14日被暗殺處吉隆坡第二國際機場。（圖／美聯社）

據馬來西亞《東方日報》網獨家報導，金正男被暗殺案 女嫌犯稱被告知欲「進行一場惡作劇」

落網的越南籍女嫌犯（20餘歲）告訴警方：他們告訴我這是惡作劇，我不知道是殺人！

報導稱，該女嫌犯向警方表示，她與另一名女同伴前往馬來西亞旅行，同行的另外4名男子（嫌犯，目前仍在逃）在吉隆坡第二國際機場告訴她們，要進行一場惡作劇。換句話說，她沒想到竟是暗殺事件。

北韓最高領導人金正恩同父異母哥哥金正男被暗殺案週三出現驚人進展，警方證實已逮捕涉嫌暗殺的其中一名越南籍女主嫌，同時追捕另外4男1女嫌犯！

對於暗殺北韓最高領導人金正恩同父異母哥哥金正男，該女嫌犯告訴警方，4名男子告訴她，要向乘客們惡作劇，並且指示她與同伴分別使用噴劑朝金正男臉部噴射，另一人則以手帕捂住金正男臉部。

警方消息指出，2名施襲女子得手後就乘坐計程車離開，而另4名男子則分成兩組逃離機場。

儘管如此，6人卻一同前往沙叻丁宜的酒店，落網女嫌犯供稱，在她入住酒店房門後隔日，同行女子與另4名男子卻表示要出外，隨後就不曾回來。

警方消息指出，這名女嫌犯聲稱為尋找同行友人，在不熟悉馬來西亞的情況下，只好在隔日早上（週三）重返機場，孰料卻因此遭到逮捕。

(中時電子報)