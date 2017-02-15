殺金正男 女嫌：以為是惡作劇
據馬來西亞《東方日報》網獨家報導，金正男被暗殺案 女嫌犯稱被告知欲「進行一場惡作劇」
落網的越南籍女嫌犯（20餘歲）告訴警方：他們告訴我這是惡作劇，我不知道是殺人！
報導稱，該女嫌犯向警方表示，她與另一名女同伴前往馬來西亞旅行，同行的另外4名男子（嫌犯，目前仍在逃）在吉隆坡第二國際機場告訴她們，要進行一場惡作劇。換句話說，她沒想到竟是暗殺事件。
北韓最高領導人金正恩同父異母哥哥金正男被暗殺案週三出現驚人進展，警方證實已逮捕涉嫌暗殺的其中一名越南籍女主嫌，同時追捕另外4男1女嫌犯！
對於暗殺北韓最高領導人金正恩同父異母哥哥金正男，該女嫌犯告訴警方，4名男子告訴她，要向乘客們惡作劇，並且指示她與同伴分別使用噴劑朝金正男臉部噴射，另一人則以手帕捂住金正男臉部。
警方消息指出，2名施襲女子得手後就乘坐計程車離開，而另4名男子則分成兩組逃離機場。
儘管如此，6人卻一同前往沙叻丁宜的酒店，落網女嫌犯供稱，在她入住酒店房門後隔日，同行女子與另4名男子卻表示要出外，隨後就不曾回來。
警方消息指出，這名女嫌犯聲稱為尋找同行友人，在不熟悉馬來西亞的情況下，只好在隔日早上（週三）重返機場，孰料卻因此遭到逮捕。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。