首次擔任經典賽地主 韓國想出奪冠口號

韓國經典賽口號「B The One! Team Korea」。(圖/截自網路)

韓國首次擔任地主舉辦今年經典賽預賽，今也公布韓國代表隊口號「B The One! Team Korea」象徵韓國隊將與經典賽冠軍為一體，也因為首次擔任地主，期望全體韓國民眾也都能夠一起支持。

韓國這次分在經典賽A組，目前代表隊也在沖繩進行移地訓練，將進行兩場熱身賽事，今年球隊口號「B The One! Team Korea」其中B的意思代表Be，也代表著棒球(Baseball)的意義在，顯見對這次經典賽的期待。

不過首次擔任經典賽地主球隊，也讓監督金寅植備感壓力，上屆在預賽就慘遭淘汰，本屆誓言雪恥，不過徵招上面也不順，金寅植目前將已先通過第一輪為主要目標。

(中時電子報)