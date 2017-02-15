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馬國警方證實，金正男遭噴射毒液致死。（圖／美聯社）

馬來西亞警方證實，北韓領導人金正恩兄長金正男于昨早在吉隆坡第二國際機場，疑遭人以毒液噴射，送院途中不治。

馬來西亞《中國報》報導，，下手者是2名女子，她們犯案後立即搭計程車逃走，警方目前仍在追查兩人的國際及身分，不排除對方還有其他同黨。

另據馬國媒體報導，警方已捕獲一名女嫌犯。

(中時電子報)