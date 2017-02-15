金正男馬國遇刺 警方查看監視影像

北韓領導人金正恩的同父異母長兄金正男在馬來西亞吉隆坡機場遇害，馬國資深官員今天表示，警方正在檢查監視錄影帶，以找出可能凶手的線索。

美聯社報導，警方也表示將對金正男的遺體進行驗屍。資深政府官員表示，46歲的金正男昨天在機場購物區遭到攻擊，未能通過海關，搭上他預定前往澳門的班機。因此案涉及敏感的外交，該名官員匿名受訪。

官員也說，金正男曾被送至機場診所，後在送往醫院的途中過世。他在斷氣前告訴醫護人員，他是遭化學噴霧攻擊。

金正男遇害的機場位於鄰近吉隆坡的雪蘭莪（Selangor），雪蘭莪警長阿布薩馬（Abu Samah Mat）表示，警方正透過監視影像搜尋線索。

多家南韓媒體引述不具名的消息來源報導，金正男在機場遭2名據信為北韓特務的女子殺害。

曾任美國駐南韓大使館公使銜參贊的華府韓國經濟研究所（Korea Economic Institute）副主席陶科拉（Mark Tokola）表示，金正恩據說過去曾多次下令暗殺金正男，他能活到現在反而比較驚人。

陶科拉今天在評論中寫道：「這起謀殺案的動機，很有可能是出於金正恩方面的持續偏執意識。」雖然沒有太多證據顯示，金正男密謀對金正恩不利，但對想推翻金正恩的北韓人士而言，金正男是替換人選。

明天是金正恩與金正男父親金正日的生日，平壤現已展開慶祝活動，當局並未提起這宗謀殺案。

外界認為，自金正恩的姑丈張成澤2013年12月被處決以來，如今金正男遇害是金正恩政權下最受矚目的命案。

在國際間因北韓核武及飛彈研發計畫而不斷加大施壓之下，金正恩一直設法要鞏固自己的權位，使得北韓經常傳出清除異己與處決的報導。

金正男曾告訴日本記者，他反對北韓的世襲制度。他以倡議北韓改革而知名。（譯者：中央社廖禹揚）1060215

(中央社)