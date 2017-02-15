參與認養海岸地區 共同維護海岸清潔
美麗的澎湖灣有著綿延曲折的海岸，碧藍清澈的海水，黃金潔白的沙灘，處處令人流連忘返，但強勁東北季風襲捲大批垃圾漂流物破壞海岸景觀，環保局為了執行海岸清潔維護工作，配合鄉市公所與社區團體，並號召環境巡守隊皆定期對住家區域內海灘自主清理海灘等及參加全縣海域辦理淨灘活動，但因海漂垃圾綿延不絕湧來，加上海岸線極長，清除不易，急需各機關團體及當地居民一起參與認養海岸地區，共同維護海岸清潔。
這些垃圾隨著洋流四處飄散，造成海域污染，除海岸景觀受到影響外，另有不少海洋生物因誤食而喪命之案例發生，此部份都顯示出海洋垃圾大大威脅了海洋保育。
雖然許多人為了保護海洋而努力，但人為廢棄物對於海洋的汙染與傷害程度超出想像，海洋垃圾問題是典型的非點源污染，非一時一刻形成，既然這個問題是來自人類，也得靠所有人的反省與覺知，才有改變的可能，環保局提供幾項建議，讓我們在日常生活中減少污染海洋的機會：
一、正確處理自身所製造的垃圾，這樣可以減少垃圾隨風或隨水溝進入海洋的機會。
二、垃圾減量、資源再利用、資源回收。
三、避免購買過度包裝的商品，才不會製造更多垃圾。
四、加入淨灘行動的行列。
五、與朋友互相傳達減少海洋廢棄物的相關訊息，提醒保護海洋的重要性。
希望透過大家共同的努力，能減緩甚至改善人為垃圾對海洋造成的衝擊。
(中時)
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