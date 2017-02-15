華航Q4直飛倫敦 台灣虎航轉虧為盈

華航集團歷經去年的空服員罷工及台灣虎航合約爭議風波，如今已穩下腳步，華航董事長何煖軒今日在集團春酒上表示，去年除與多家外籍航空接觸合作，今年更要拓展航線直飛倫敦，但機場還未敲定，另也有直飛法國的計畫。

何煖軒說，今年阿姆斯特丹航線首航時，載客率去程達100％，回程則有90％以上，其中7成是外國人，而華航直飛歐洲，已讓當地航空公司感到緊張。

何指出，華航將會於今年下半年飛倫敦，飛到哪些機場會再談，直飛法國的也正在評估。

華航總經理謝世謙表示，虎航經營權如今100％掌握在華航手中，今年1月已轉虧為盈，直飛倫敦預計在今年Q4，比去年預估的時間略晚一些。

(中時)