獨居老婦2天沒出門 警破門救人

老婦人倒臥在房間門後，被找到時已口吐白沫。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣民雄分局員警徐裕傑、何建宏12日接獲民雄鄉頂崙村村長來電，指住家對面87歲獨居老婦已2天沒出門，加上門窗深鎖，擔心她出事，請警方前往關心。員警人抵達時，老婦的女兒已接獲消息，匆匆趕到，因女兒也沒有鑰匙，徐裕傑協助親友破門進入屋內，才在另一個房間半掩門後發現老婦臥躺在木門後方，口吐白沫，意識模糊，立刻通知救護車到場，將老婦人送醫救治。

警方研判老婦人可能因近日天氣寒冷誘發心血管疾病，加上一人獨居，親屬間平日無法照料，所幸村長機警，配合警方作為，才將老婦人緊急從鬼門關救回。

(中時)