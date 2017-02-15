飛魚季屢遭干擾 海巡蘭嶼誓師護漁
蘭嶼達悟族人的飛魚季陸續展開，海巡署東部地區巡防局配合在地傳統文化，今天下午在蘭嶼舉辦護漁誓師大會，由海巡署副署長龔光宇主持，海巡署也強調維護傳統、保育海洋生態的決心。
這年來蘭嶼飛魚季受到許多外來的挑戰，屏東的漁船在蘭嶼近海作業，讓地方民眾大表不滿，還有觀光客從騎乘水上摩托車到蘭嶼，嚴重干擾飛魚季捕撈飛魚作業，同樣也引起地方民眾反彈，地方也不斷要求海巡單位應該有更強硬的作為，讓全國唯一有飛魚季的蘭嶼傳統文化，可以綿延傳承。
海巡署八一岸巡大隊、特勤隊、十五海巡隊，今天結合台東縣政府與警察單位，一同宣示護漁與海洋保育的決心，海巡八一大隊表示，蘭嶼飛魚季從2月開始到7月結束期間，將禁止動力漁船在蘭嶼沿岸3海哩以內作業，達悟族人在近海捕飛魚也只能用傳統、沒有動力的拼板舟作業。
(中時)
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