澎湖縣消防局白沙分隊 擴大宣導CPR、防火防災

為推廣CPR+AED急救技術及防火（災）宣導教育，澎湖縣消防局白沙分隊特於2月11日13時許，結合所屬義消白沙防火分隊，至轄內中屯村社區活動中心擴大辦理「全民CPR研習及大型防火（災）宣導教育訓練」，以加強民眾防火及防災意識，提升災害時緊急應變能力。

為達防火防災教育訓練向下紮根之目的，本次宣導內容計有緊急救護類（CPR心肺復甦術、AED心臟電擊器使用及哈姆立克急救技術等）、火災預防類（推廣獨立式住宅用火災警報器、防範一氧化碳中毒及電器火災、瓦斯使用安全及定型化契約與爆竹煙火使用安全等）、防災安全類（防颱及防震等）等3大項；在分隊救護及宣導教官深入淺出的及有獎徵答的帶動，配合CPR心肺復甦術實際操作下，約2小時的宣講深得在場鄉親的普遍認同與熱烈回應，圓滿完成本次「全民CPR研習及大型防火（災）宣導教育訓練」。

消防局表示，時值本縣元宵節民俗慶典期間，希望藉由本次宣導教育活動，期能建立民眾各項正確急救技術及防火防災觀念、增進其對居家用火及用電安全之重視，以減少各種災害的發生、保障鄉親生命財產安全。

(中時)