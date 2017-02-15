澎湖縣消防局白沙分隊 擴大宣導CPR、防火防災
為推廣CPR+AED急救技術及防火（災）宣導教育，澎湖縣消防局白沙分隊特於2月11日13時許，結合所屬義消白沙防火分隊，至轄內中屯村社區活動中心擴大辦理「全民CPR研習及大型防火（災）宣導教育訓練」，以加強民眾防火及防災意識，提升災害時緊急應變能力。
為達防火防災教育訓練向下紮根之目的，本次宣導內容計有緊急救護類（CPR心肺復甦術、AED心臟電擊器使用及哈姆立克急救技術等）、火災預防類（推廣獨立式住宅用火災警報器、防範一氧化碳中毒及電器火災、瓦斯使用安全及定型化契約與爆竹煙火使用安全等）、防災安全類（防颱及防震等）等3大項；在分隊救護及宣導教官深入淺出的及有獎徵答的帶動，配合CPR心肺復甦術實際操作下，約2小時的宣講深得在場鄉親的普遍認同與熱烈回應，圓滿完成本次「全民CPR研習及大型防火（災）宣導教育訓練」。
消防局表示，時值本縣元宵節民俗慶典期間，希望藉由本次宣導教育活動，期能建立民眾各項正確急救技術及防火防災觀念、增進其對居家用火及用電安全之重視，以減少各種災害的發生、保障鄉親生命財產安全。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。