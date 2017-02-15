彰化縣長魏明谷北上向政院爭取千億元基礎建設

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行政院正編列擴大內需特別預算，著重軌道、水環境、綠能、數位科技與城鄉建設等項目，彰化縣長魏明谷14日率領副縣長林明裕等一級主管北上向政務委員張景森報告，爭取千億元基礎建設。（彰化縣政府提供）

彰化「東縱」快速道路已率先成形了，台76線快速道路連接高鐵彰化站第一標已經完工，先行階段性通車。（彰化縣政府提供）

彰化「東縱」快速道路已率先成形了，台76線快速道路連接高鐵彰化站第一標已經完工，脊背梁橋形成輝煌的地標。（彰化縣政府提供）

行政院正編列擴大內需特別預算，著重軌道、水環境、綠能、數位科技與城鄉建設等項目，彰化縣長魏明谷14日率一級主管等北上向政務委員張景森報告，爭取千億元基礎建設，其中列為彰化「東縱」快速道路已率先成形了。

針對軌道交通運輸，彰化縣爭取捷運綠線延伸至彰化、東彰快速道路、彰化市鐵路高架捷運化、台鐵田中支線、台76延伸線、台74延伸線、金馬東路大肚溪橋等各項軌道交通運輸建設，總經費780.29億元。

在水環境建設方面，魏明谷指出許多排水設施亟待改善，提出分年整治及新建計畫共48.22億。

在綠能方面，縣府爭取45.17億元，推動離岸風電營運港、工廠設置太陽光電和社區再生能源等計畫。另外，城鄉建設將爭取149.48億，辦理鹿港國家歷史風景區、產業園區發展計畫及歷史文化等。

魏明谷表示，彰化縣「三橫三縱、三鐵三橋」交通藍圖、「鹿港國家歷史風景區」都浮現，「東縱」快速道路讓人率先感受進度，工務處副處長馬英傑表示，台76縣連接高鐵彰化站分4標，第1標已完工、已階段性通車，其餘3標進度超前，4標總計9.4公里、經費36.3億元。

魏明谷再爭取「北延」到74快速道、聯繫國道3號，總路段10.44公里，預計再投入37億元，串成彰化完整快速路網。「南延」到南投、雲林交流道縣府也在加緊規畫中。

(中時)