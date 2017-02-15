一起南向吧！昇恆昌x雄獅 邀東南亞網紅揪客遊台灣

昇恆昌與雄獅集團合作邀請9位東南亞知名部落客來台體驗(本報資料照片)

陸客不來怎麼辦？剛好可以邀世界各地的遊客來玩。免稅龍頭昇恆昌結合雄獅旅遊，響應政府新南向政策，找了東南亞9大知名部落客一起遊台灣，希望藉由這些新世代網紅的高人氣，帶動更多遊客來台暢遊。

走在台北街頭，坐上台北捷運，到處都是歪果人，這個新年尤其明顯。不像以往到處都是北京腔兒，2017金雞年，台灣頭到台灣尾，多了很多日本、韓國及東南亞的朋友來台灣玩，特別是泰國、印尼及菲律賓旅客大幅成長，顯示台灣已經躍升亞洲鄰近國家海外旅遊熱門選項。

台灣人的驕傲昇恆昌深耕觀光產業20幾年，響應新南向，攜手雄獅旅遊集團，為東南亞旅客量身打造結合都會時尚與在地文創的兩條旅台路線，邀請新加坡、馬來西亞、印尼、泰國及菲律賓9位時尚旅遊部落客抵台體驗行程，企業和政府一起拚，要拚出台灣觀光的新局面。

昇恆昌免稅商店副董事長吳秀光表示，台灣觀光產業除了仰賴政府政策推動，隨著各國旅客來台觀光人數成長，觀光產業競爭從過去拚量，慢慢轉型為替旅客量身打造。這次和雄獅合作，就是希望透過提升旅遊品質及交通便利性，打造台灣觀光口碑與深度，不但要吸引初次訪台的旅客，還要讓曾經來過的外籍遊客，找到再訪台灣的理由，一來再來。

雄獅集團寶獅旅行社總經理黃信川引用統計指出，去年來台旅客1069萬人次，創下歷史新高，其中東南亞旅客明顯大幅成長，尤其是泰國，去年大幅增加57.3％；至於越南、菲律賓、馬來西亞、印尼和新加坡也分別成長34.3％、23.9％、10.0％、6.2％與3.6%，如此佳績代表政府政策利多奏效，更顯著看出台灣對東南亞旅客具備超級魅力。

昇恆昌免稅商店與雄獅旅遊集團合作為東南亞旅客量身打造旅台路線(本報資料照片)

網路力量大，網紅更有吸睛力。昇恆昌和雄獅根據東南亞旅客消費習慣及旅遊偏好，量身規劃兼具摩登都會時尚與在地風格文創兩條五天四夜深度旅遊路線。

針對旅遊時著重美食休閒享受、時尚消費潮流的印尼及菲律賓旅客，主打行程包含北台灣時尚、文化之旅，九份、平溪、野柳等深受海外旅客喜愛的打卡熱點，以及素有「美人湯」美譽的礁溪溫泉，享受泡湯美膚洗禮。

偏好體驗台灣在地文化的新加坡、馬來西亞及泰國旅客，規劃結合台北時尚藝文及台南文創古都的雙城之旅，旅客可搭高鐵，體驗南北快速移動的便利，參訪充滿殖民歷史遺跡的安平古堡和赤崁樓。

南台灣美食之都台南，富有多元豐富的飲食文化和多款知名夜市小吃，旅客將在台南文創風格飯店佳佳西市場旅店的安排規劃下，體驗在地料理手作樂趣。從上市場認識在地新鮮食材，到烹煮、擺盤及品味美食，從中體會台南飲食迷人的面貌，也為台灣之旅留下色香味俱全的美麗回憶。

這次來台的9位時尚、生活、旅遊部落客，包含曾獲世界免稅協會(TFWA) 邀請擔任客座演講人的Uli Chan、身兼網路服裝品牌創辦人及業餘歌手的Yina Goh、擔任亞洲HBO主持人的Nicole Andersson、曾獲選亞洲前十大生活時尚部落客的Laureen Uy、首次訪台的泰國前十大時尚部落客Mamo、即將發行個人EP的美妝時尚部落客Tuniez、擁有自己youtube頻道的印尼時尚生活部落客Olivia Lazuardy、對音樂充滿熱情的Daphne Charice及曾入選馬來西亞前五大生活時尚部落客Joyce Wong (KinkyBlueFairy)。

為了歡迎這些東南亞朋友們，昇恆昌祭出購物優惠利多，3月1日到9月30日，新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓和印尼籍旅客，在昇恆昌內湖旗艦店及市區民權店，出示這9位部落客分享的文章，就可兌換一個四色環保餐具。

東南亞旅客買鳳梨酥、茶葉等食品類商品單筆滿NT$3,500元，可再獲一個台灣特色景點風格拖輪袋。最大的好康是－百萬抽獎活動，昇恆昌提供價值NT$364,100元的Everrich Jewelry油桐花系列金飾套組3份、台灣頂級自行車品牌太平洋自行車價值NT$50,400元的BIRDY SRAM 3X8、價值NT$48,600元IF REACH自行車各1台，價值NT$17,090元的ASUS-ZenFone3 Deluxe 6G手機5支，東南亞旅客單筆消費滿NT$12,000元以上（菸類商品除外），就能參加抽獎。

你也有東南亞的好朋友嗎？快邀他們來玩，下一個中大獎的幸運兒，也許就在你身邊。

(中時電子報)