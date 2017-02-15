涉吸毒遭逮 看護工辯稱工時長、壓力大

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埔里警方查獲鍾姓藥頭，並起出一批吸食器具，並循線逮捕涉嫌買毒的胡姓看護工。（警方提供）

南投縣埔里鎮一名胡姓看護工上班時總是精神不濟，遭到雇主解聘，埔里警分局昨夜查緝毒品逮捕鍾姓藥頭，循線查出胡男購買毒品，還明目張膽的帶進醫院吸食。

警方調查，埔里鎮54歲鍾姓藥頭因有毒癮，定期領取美沙酮戒治，又結交吸毒同好，乾脆當起藥頭販售海洛因、安非他命，這一票人平時將美沙酮當成飲料，手上有錢就買毒品吸食交流。

埔里警分局收線逮人，鍾姓藥頭剛好跟游姓藥腳同夥，一併就逮；另名張姓藥腳與母親正好在田裡採收茭白筍，一看見警方現身，嚇到躲起來，在母親勸說下投案，警方因而循線逮捕54歲胡姓看護工。

胡姓看護工向警方供稱因「工時長，壓力大，吸毒提神」，警方從其家中起出毒品分裝袋和針筒等，胡坦誠不諱，警方表示，胡嫌去年7月就開始吸安非他命，他供稱吸毒用來提神，排解從事看護工作的身心疲累。

埔里警分局指出，此次查案逮捕鍾姓藥頭與胡姓藥腳，共起出海洛因2.26克、安非他命0.45克、吸食器和針筒一批等，訊後將依違反毒品危害防制條例移送法辦，也會持續擴大偵查，防範毒品進入醫療院所。

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(中時)