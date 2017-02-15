尾牙春酒喝酒過量 胃痛就醫原來是胰臟炎
46歲王姓中年高階業務主管，因工作需要常和業務拼酒，從尾牙喝到春酒一攤又一攤，日前在公司春酒場合喝了好幾杯烈酒，突然感覺上腹部疼痛難耐，還會延伸到背部，彎著腰到醫院就診，診斷出是急性胰臟炎，住院治療一周後才出院。
為恭醫院胃腸肝膽科醫師張恩書觀察，這1、2個月連續有尾牙、春節、春酒等節慶，聚會頻繁，門診中急性胰臟炎病患，有5成以上都是酒精性胰臟炎。
胃腸肝膽科醫師張恩書表示，引發急性胰臟炎原因以膽結石與酗酒為主，因急性胰臟炎容易被誤認為胃痛，有喝酒習慣的民眾若出現上腹部持續疼痛，甚至會反射到背部，彎腰曲膝才能減輕疼痛等症狀，當心是胰臟炎找上門，應盡快就醫。
張恩書說，治療急性胰臟炎首先要禁食，連水也不能喝，補充營養、熱量、電解質、維他命等體液補充很重要。臨床上80%屬於輕微的急性胰臟炎，病人經過數天禁食及靜脈輸液後，症狀可緩解，較嚴重的20%病患可能併發急性腎衰竭、呼吸衰竭，甚至有生命危險。
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(中時)
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