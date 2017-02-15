義守大學與香港理工大學簽訂合作備忘錄
義守大學與香港理工大學為促進兩校學術教育合作與學位生交流，簽訂合作備忘錄，15日上午在義守大學舉行簽約記者會，由理大酒店及旅遊業管理學院院長兼講座教授田桂成(Professor Kaye Chon)與義大校長蕭介夫簽約。
義守大學表示，兩校簽署合作備忘錄內容包含學士加1學程協議、雙碩士學位學程協議、交換學生計畫及實習交換計畫；其中，「學士加1學程」與「雙碩士學位學程」為理大初次與台灣大專院校簽訂之協議；義大學子可藉由此合作計畫，前進國際名校取得學位。
義大校長蕭介夫指出，義大國際、觀餐與管理學院為全球唯一同時通過AACSB國際商管認證的大學。理大與義大皆有所屬集團觀光飯店支持，提供觀餐領域的學子最佳實習場域，實習交換生可在義大皇家酒店、義大天悅飯店與理大唯港薈酒店進行為期六個月的交換實習計畫。
有亞洲觀光之父美譽的田桂成說：「突破和創新，企業才有辦法延續。」他指出，兩校願景相似，皆是以創新為導向。此合作計畫讓學生有機會接觸不同文化；學生在香港就讀碩、博士學位後，可留在香港工作，若在香港停留時間超過7年，即可向香港申請永久居留。
有別於印象中嚴肅的簽約記者會，義大與理大簽約結盟記者會以義大?鼓社的二十四節令鼓表演拉開序幕；義大原住民族學院學子唱出渾厚的歌聲，並邀請來賓一同跳起圓舞，體驗原民的熱情，為簽約儀式畫下句點。
義大與理大日後合作將更加緊密，以實現共同目標、追求旅遊和餐飲的全人教育、提升國際地位，並提供更嚴謹的學程，期許畢業生在未來職涯中大放異彩。簽約儀式後，田桂成以「Innovation and Leadership(領導與創新)」為題，除以多個產品、企業為例外，更加上其成功將唯港薈酒店推上國際一流飯店的實務經驗，點出「創新就是領先」的經營理念。
(中時)
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