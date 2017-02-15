解決疊葬、濫葬 仁愛鄉推示範公墓
仁愛鄉部落濫葬、疊葬情形嚴重，近年來，仁愛鄉公所推動公墓公園化、興建納骨牆，目前已在春陽村、萬豐村顯現成果，藉由示範觀摩，凝聚共識，希望早日解決部落公墓景觀凌亂、無地可葬的情形。
仁愛鄉公所統計鄉內共有27處公墓，實際使用23處，但因山坡地能使用土地有限，加上年代久遠，鄉民又習慣以土葬埋葬往生者，濫葬情形相當普遍，甚至發生同一塊墓地分「樓上、樓下」的「疊葬」情形，97年辛樂克颱風在仁愛鄉造成嚴重災害，南豐、親愛等村墓地受損，先人骨骸暴露在外，尋覓合適殯葬土地與方式成為各部落亟需解決的難題。
仁愛鄉民代表會主席吳文忠指出，傳統原住民習慣土葬，但部落土地多為山坡地，原有墓地早已不堪負荷，經代表會提案，向內政部爭取經費，分別在中正、春陽、萬豐起掘先人遺骨，經過火化後，將骨灰罈安置在納骨牆，並做好綠美化，改善公墓原本凌亂的景觀，也讓先人生活在清幽的環境，方便後人追思、祭拜。
有鑑於部落宗教信仰多元，納骨牆四面劃分為基督、天主、佛教、其他信仰，讓後人能根據信仰採取習慣的祭拜方式，墓地廣植花卉草木，打造公園化景觀，吳文忠表示，火葬是時代趨勢，部分部落仍有族人堅持土葬，美輪美奐的示範公墓開放觀摩，應能改變部分族人傳統觀念，凝聚共識，改善部落公墓原本凌亂的景觀。
(中時)
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