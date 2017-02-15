跨域合作銷屏東檸檬 陸炸雞店季銷1000萬杯檸檬飲

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永大食品與金色大地公司聯手行銷，成功將屏東檸檬銷到大陸炸雞店，預計今年訂單將增加，今日舉辦契作簽約記者會。（潘建志攝）

永大食品與金色大地公司聯手行銷，成功將屏東檸檬銷到大陸炸雞店，今日舉辦契作簽約記者會，將檸檬封箱裝櫃。（潘建志攝）

永大食品與金色大地公司聯手行銷屏東檸檬，去年和大陸速食店合作，以吃炸雞配檸檬飲的行銷手法，創下3個月銷售1100公噸檸檬的佳績，今年訂單更上看4500公噸。永大目前與屏東206戶檸檬農契作，以保證收購價讓農民獲利，創造三贏。

去年9月底大陸2500家的連鎖炸雞門市，推出「陽光檸檬飲」搭配炸雞，強調酸鹼中和，享用美食也能健康的概念，成功行銷，短短3個月就賣出超過1000萬杯，打敗其他碳酸和含糖飲料。

飲料所使用的檸檬全部來自屏東，兩公司共收購1100公噸屏東鮮果檸檬，榨成400噸檸檬原汁銷陸。由於飲料太受歡迎，今年預估訂單將超過4500公噸，對屏東的檸檬產業及農民有很大幫助。

今日舉辦契作簽約記者會，屏東縣長潘孟安與農糧署南區分署長姚志旺等人也到場見證。潘孟安說，這次跨領域合作，由合作社契作管理、永大公司加工、金色大地負責通路的模式，成功將屏東檸檬銷往大陸，讓大陸消費者也能享用到高品質的屏東檸檬。

他說，屏東檸檬種植面積占全國71%，過去曾一度價格崩盤，影響農民收益；永大公司長期與屏東檸檬農契作，以保證價格收購，保障農民收入。永大總經理蔡耀緷表示，公司保證收購檸檬價錢10元以上，價格更高時也跟著調漲，讓農民有合理利潤。

除此之外，公司也會輔導農民通過認證，並實施價差收購，鼓勵農民種植安全無毒的檸檬。他說，目前契作農民共206戶，今年計畫增加至250至300戶，也希望更多青年農民返鄉種植，創造更多就業機會。

(中時)