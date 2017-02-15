蝶戀花與司機 市府認定為僱傭關係
蝶戀花旅行社遊覽車登記在友力通運名下，蝶戀花雖稱與司機康育薰無僱傭關係，但北市勞動局今天再度前往蝶戀花旅行社勞檢，初步判定兩者有僱傭關係。
北市勞動局勞檢處昨晚赴蝶戀花勞檢，取得契約書等相關資料，蝶戀花也提供租車與駕駛的合約，但契約書中僅蓋有友力通運簽章，且兩造提供資料不相同。
處長江明志表示，因蝶戀花與友力對車輛、駕駛的僱傭關係說法不一，所以今天再度派員前往清查，初步判定兩者有僱傭關係，友力通運登記在桃園市，後續彙整桃園市勞動局、勞動部資料，確認後可立即開罰。
江明志指出，蝶戀花負責人周繼弘父親周比蒼共買了17輛遊覽車，因蝶戀花不是運輸公司，所以周比蒼將車靠行在友力通運，「表面上（兩者）有租賃契約，友力是名義上的物主，而委任契約是蝶戀花跟領隊，不是跟駕駛」，所以蝶戀花認為司機不是其員工。
不過，江明志說，司機若要請假，仍要告知周比蒼，同時也要接受排班，等於旅行社確實可對司機「指揮監督」；再者，司機每天薪水新台幣1800元，都是直接跟散客收費，多的再交給蝶戀花，沒有第3人經手，因此初步認定蝶戀花與司機有僱傭關係。
另外，康育薰女兒康宜甄指其連續上班16天，但蝶戀花都沒交出2月2日、2月9日班表，「假設這2天沒法拿到，針對連續工作10幾天無法判斷」，但江明志也說，若經過各機關調查，確定雙方有僱傭關係，旅行社卻沒有備置員工出勤紀錄，可一併開罰。若惡意不提供、加以竄改，都會涉及刑責，由檢察官做後續調查。1060215
(中央社)
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